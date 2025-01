Monaco poursuit sur sa lancée au Mans

L’AS Monaco est allée chercher une sixième victoire de suite en Betclic ELITE en s’imposant 81 à 74 sur le parquet du Mans ce dimanche 26 janvier pour la 17e journée de championnat. Menée à la pause, l’équipe de Vassilis Spanoulis a réagi au retour des vestiaires avant de se défaire des locaux dans le money time. Ils prennent ainsi leur revanche sur le MSB contre qui ils avaient perdu à l’aller, à la salle Gaston Médecin au mois de novembre.

Un 11 à 0 pour Monaco au retour des vestiaires

Si Monaco avait bien démarré la rencontre (17-24, 10′), les joueurs du club de la principauté ont connu un relâchement face à une formation capable de résister à son impact physique. Si bien qu’à la pause, ce sont les Sarthois de très bons Léopold Cavalière (8 points en première mi-temps) et Noah Penda (13 d’évaluation au retour aux vestiaires) qui menaient de 5 points (42-37). Mais la Roca Team est une équipe habituée aux grosses réactions. C’est ainsi que la formation de Vassilis Spanoulis a réattaqué le match pied au plancher, avec un 11-0 (42-48). Mike James, auteur de 23 points à 7/17 au final, s’est montré particulièrement tranchant.

🔙 | Mike James relance Monaco et conclut une série de 11 points d'affilée ! 🇺🇸🥶 #BetclicELITE pic.twitter.com/ThkTKmxiE3 — DAZN France (@DAZN_FR) January 26, 2025

Au final, Monaco a passé un 28 à 15 au Mans sur le troisième quart-temps. Mais le match n’était pas joué pour autant. Il a fallu attendre le money time et deux belles actions réussies par Mouhammadou Jaiteh (10 points à 5/7 aux tirs mais 0/5 aux lancers francs et 8 rebonds pour 14 d’évaluation en 23 minutes) pour que les visiteurs fassent la différence. Le pivot a d’abord marqué un panier à l’intérieur – même si le staff du MSB a réclamé un marché – avant de donner une passe décisive sur short roll. L’écart était fait : Monaco a signé sa 12e victoire de la saison. De son côté, Le Mans est septième avec 10 victoires et 7 défaites.

Outre la performance de Mike James, l’AS Monaco a été bien lancée par ses meneurs en l’absence des arrières Elie Okobo et Jordan Loyd. Nick Calathes a délivré 11 passes décisives en plus de cumuler 4 points et 6 rebonds alors que Matthew Strazel a fini avec la meilleure évaluation du match (19, en 21 minutes, pour 16 points à 6/7, 2 rebonds et 2 passes décisives). Globalement, la Roca Team a fait trembler les filets à 3-points (14/30). De quoi conclure une bonne semaine après la victoire à Bologne et mettre en confiance avant la réception du Real Madrid vendredi en EuroLeague.