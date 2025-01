L’ASVEL appliquée pour conclure une belle semaine, Strasbourg dépassé

L’ASVEL a conclu sa semaine par une deuxième victoire en deux matches. Moins de deux jours après son succès face au FC Barcelone à la LDLC Arena, les Rhodaniens ont facilement dominé la SIG Strasbourg (95-70) à l’Astroballe pour la 17e journée de Betclic ELITE. Le staff a ainsi pu faire tourner son effectif.

Théo Maledon et Nando De Colo régalent

En manque de rythme en début de rencontre, l’équipe de Pierric Poupet pointait pourtant à -4 à l’issue du premier quart-temps (17-21). Mais elle est montée en régime, avec notamment un bon passage de Paris Lee, pour rentrer aux vestiaires avec 12 points d’avance (47-35). Pour prétendre à faire douter les dauphins de Cholet au classement, il aurait fallu que la SIG recolle rapidement dans le troisième. Mais, privée de Vitalis Chikoko (2,10 m, 33 ans), la formation de Laurent Vila n’est pas parvenue à faire illusion. Au contraire. Avec un effectif plus dense depuis l’arrivée de Ben Bentil (6 fautes provoquées en… 12 minutes !), en pleine confiance après son succès contre le FC Barcelone, l’ASVEL a déroulé son basket malgré 19 balles perdues. Dominateurs au rebond (47 prises à 23), les locaux ont aussi pu installer leur jeu (29 passes décisives) grâce à leur ligne arrière composée de Théo Maledon (16 points à 4/5 à 3-points, 5 rebonds et 6 passes décisives pour 24 d’évaluation en 26 minutes), Shaquille Harrison (2 rebonds et 4 passes décisives en 21 minutes), Paris Lee (7 points à 2/5 et 4 passes décisives) et Nando De Colo (12 points à 4/6 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 18 d’évaluation en 15 minutes). Ce dernier a régalé ses coéquipiers comme le public avec ses passes lumineuses.

🤤 | Nando de Colo continue de faire le show ! 🎪⚡️ #BetclicELITE pic.twitter.com/BkJEyaSWXC — DAZN France (@DAZN_FR) January 26, 2025

Au classement, l’ASVEL signe sa 13e victoire, soit autant que le leader choletais. En cas de défaite des Maugeois à Paris ce dimanche soir, l’équipe de Pierric Poupet serait première ex-aequo avec CB et Paris. Quant à la SIG, elle est dixième mais avec un bilan désormais largement négatif (7 victoires et 10 défaites). Des progrès sont rapidement attendus au sein de la formation alsacienne.