Guillaume Vizade : « Cette équipe mérite de jouer jusqu’au bout et de forcer son destin »

« La bonne chose c’est que quoi qu’il arrive, on ne meurt pas à domicile » concluait Guillaume Vizade hier soir en conférence de presse à Antarès, relayé par Le Maine Libre. Le technicien auvergnat et ses joueurs ont en effet réussi à accrocher une victoire supplémentaire devant leurs fans. Et à éviter une fin de saison qui est pourtant passée toute proche, notamment sur ce tip-in raté de Mam Jaiteh (2,11 m, 30 ans) au buzzer, ou quand Monaco menait de deux points à deux minutes du terme.

Une belle de tous les possibles

Le MSB est la troisième équipe à décrocher une belle face à une écurie d’EuroLeague dans ces quarts de finale de playoffs de Betclic ÉLITE. La qualité de cette équipe dans les matchs importants, comme elle l’a déjà montré en Leaders Cup (titre) ou en Coupe de France (finale), s’est encore illustrée. Ce face à une Roca Team homogène et record à 30 passes décisives. Les joueurs de Guillaume Vizade se sont battus pour aller chercher cette victoire :

« On a fait une première mi-temps laborieuse, courageuse, pour coller au match et on colle au match. Et puis ensuite en deuxième mi-temps, le niveau est largement monté… Après, le match aurait pu basculer d’un côté ou de l’autre, la bonne chose c’est que quoi qu’il arrive, on ne meurt pas à domicile. Il faut aller jouer les yeux dans les yeux encore une fois contre cette équipe de Monaco parce que c’est ce que cette équipe mérite. Elle mérite de jouer jusqu’au bout et de forcer son destin. Ce soir, je pense qu’on l’a bien fait, on a été bien poussés, la salle a été magnifique ce soir, c’est une belle fête. » Coach Guillaume Vizade en conférence de presse, rapporté par Le Maine Libre

Cette confrontation entre Monaco et Le Mans, qui en est déjà à son sixième épisode cette saison (4-2 pour le MSB), va donc connaître un épisode final. Celui-ci aura lieu ce dimanche à Gaston-Médecin, à 16h30. « On va le jouer à fond, il n’y aura plus de questions à se poser, ce sera dans la tête et on va tout faire pour » a annoncé le manceau Léopold Delaunay (1,93 m, 23 ans), excellent hier soir (15 points et 10 passes décisives).

Du côté monégasque, on a principalement regretté les largesses défensives en seconde période, avec plus de 50 points encaissés. Un nouveau coup derrière la tête, cinq jours après la défaite en finale de l’EuroLeague, dont il faudra se relever. « C’est comme ça, on a laissé un match » a conclu Vassilis Spanoulis. Mais les double champions en titre, malgré un moral en berne, ne vont pas se laisser faire.