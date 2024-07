Hasan Varence de retour en Pro B, au Champagne Basket

Champagne Basket a recruté un ailier-fort bien connu de la Pro B : Hasan Varence (1,98 m, 27 ans). Joueur long, athlétique et bon shooteur (46,4% de réussite à 3-points en 2022-2023), le New Yorkais a passé deux saisons dans le championnat de France, à Saint-Chamond, avant de partir en Espagne.

🆕📝Le Champagne Basket recrute Hasan Varence. L’ailier fort américain (1m98 – 27 ans) rejoint le Champagne Basket pour la saison 2024-2025. pic.twitter.com/nahTCEDdyg — Champagne Basket 🧙‍♂️ (@ChampBasketOff) July 8, 2024

Recruté en 2021 après avoir terminé meilleur rebondeur du championnat croate, Hasan Varence a contribué à la très belle saison 2021-2022 de Saint-Chamond avant de rempiler. Un poil plus productif au scoring (11,1 points à 51% de réussite aux tirs, 4 rebonds et 1,2 passe décisive en 25 minutes), il a néanmoins vécu une saison plus décevante collectivement (14 victoires et 19 défaites avec lui).

« Il possède un très bon shoot à 3-points et il a une grosse activité sur le terrain, en défense, et au rebond, estime le technicien tarbais. C’est quelqu’un qui a un gros volume de jeu. Hasan sera pour nous un vrai atout des deux côtés du terrain. » Vincent Dumestre, coach de Champagne Basket

Hasan Varence a continué sa carrière en LEB Oro, la deuxième division espagnole. Aux côtés de Marc-Eddy Norelia (ensuite parti à Caen) et du Français Sofiane Briki (arrivé en février), l’ancien des Ohio Dominican Panthers a tourné à 10,1 points à 46,2% et 7,4 rebonds en 28 minutes. Seulement, son équipe a beaucoup perdu (24 fois en 34 rencontres). Au Champagne Basket, sous les ordres de Vincent Dumestre, il espère regoûter au succès.