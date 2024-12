Héroïque, la SIG Strasbourg terrasse l’ASVEL malgré quatre pros en moins !

Et le Rhénus explosa… Cela semblait pourtant le sens de l’histoire de voir le dernier shoot de Nando De Colo tomber dedans au buzzer : cela aurait été l’histoire finalement si classique de l’outsider héroïque mais crucifié au buzzer par plus fort que soi… Mais non, la dernière tentative de l’ancien MVP de l’EuroLeague est restée bien trop courte, laissant Jean-Baptiste Maille et les Strasbourgeois exulter pour célébrer un exploit, un vrai.

Car non, pour le coup, cette victoire-là n’était pas vraiment prévue pour la SIG. Avec une ligne arrière complètement dépeuplée (Artis, Maxhuni et Piétrus out), ainsi qu’un Malik Fitts touché au genou en plein cœur du deuxième quart-temps comme si cela ne suffisait pas, on ne donnait pas cher des chances strasbourgeoises, surtout face à une armada comme l’ASVEL, finalement défaite pour la troisième fois de la saison et qui laisse Cholet et Paris s’échapper en tête. Pour cause, les remplaçants habituels ont parfaitement pris le relais côté alsacien : Jean-Baptiste Maille s’est démultiplié à la mène (19 d’évaluation), Maxence Lemoine a assuré 22 minutes de qualité et Filip Kruslin était dans un grand soir (19 points à 5/13, 7 rebonds et 3 passes décisives).

À sept professionnels, la SIG Strasbourg a fait déjouer l’ASVEL pendant une large partie de la soirée (+14 à la mi-temps), avant de faire le dos rond dans le money-time lorsque les Villeurbannais se décidèrent enfin à tenter de gagner ce match, malgré l’absence d’une vraie autre menace offensive derrière Nando De Colo (19 points à 6/13). Un 0-9, de 73-64 à 73-71, a vu les coéquipiers d’Hugo Invernizzi (14 points, 7 rebonds et 5 passes décisives) dangereusement vaciller mais une flèche longue distance de Filip Kruslin a soulagé le Rhénus. Avant la délivrance au buzzer… De quoi permettre à la SIG d’oublier une vilaine série de quatre défaites de rang avant la trêve et repartir sur un nouveau cycle ? Pour le moment, on dira simplement que cela efface l’impair né du revers contre Le Portel à la maison…