Hugo Besson marque 20 points contre l’Anadolu Efes

Hugo Besson (1,95 m, 23 ans) s’est mis en évidence contre un grand d’EuroLeague ce dimanche 3 novembre dans le championnat turc. L’arrière français du Manisa Basket a été de loin le meilleur marqueur de son équipe, avec 20 points inscrits (à 5/11 aux tirs, dont 3/8 à 3-points) quand aucun de ses coéquipiers n’a atteint la barre des 10 points.

Son équipe s’est accrochée au Sinan Erdem Dome d’Istanbul au point de mener 25 à 19 après un quart-temps puis 41-32 à la pause. Mais la formation de Rodrigue Beaubois (9 points à 4/9 aux tirs, 5 rebonds et 2 contres en 21 minutes) a accéléré après la mi-temps comme le font souvent les écuries d’EuroLeague après un départ sans énergie ni envie pour clôturer une double-week au niveau européen. Ainsi, avec un Elijah Bryant (1,96 m, 29 ans) de plus en plus influent (17 points à 7/12, 3 rebonds et 6 passes décisives en 31 minutes), l’équipe de Tomislav Mijatović a dominé le troisième quart-temps 36 à 21 pour filer vers une victoire (85-73).

Orphelin de Saben Lee (1,88 m, 25 ans), parti au Maccabi Tel-Aviv, Manisa Basket n’a pas gagné après cinq journées de championnat. En revanche, l’Anadolu Efes Istanbul demeure invaincue avec cinq victoires déjà au compteur. Après huit matches de BSL et BCL, Hugo Besson tourne à 18,8 points à 45,5% de réussite aux tirs (dont 40,7% à 3-points sur 6,8 tentatives par rencontre), 3,8 rebonds, 4,4 passes décisives et 2,5 balles perdues en 33 minutes.