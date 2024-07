Comme attendu depuis quelques semaines déjà, Juan Nunez portera bel et bien le maillot du FC Barcelone l’an prochain pour son retour en Espagne après une parenthèse de deux saisons passées au Ratiopharm Ulm. Formé au Real Madrid avant d’opter pour la Bundesliga en 2022, le jeune meneur de la Roja (21 ans), drafté par les Pacers (ses droits ont depuis été récupérés par les Spurs) à une décevante 36e place malgré un avenir que nombreux voient brillant, s’est engagé pour trois ans avec le club catalan.

En progrès pour sa seconde saison outre-Rhin (9,9 points à 47% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 4,9 passes décisives en 23 minutes sur 54 matches toutes compétitions confonues), champion d’Allemagne un an plus tôt aux côtés de Yago Dos Santos, élu MVP de la finale, Nunez partagera la mène avec Tomas Satoransky en Catalogne. Il tentera de ramener les Blaugrana, troisièmes du championnat espagnol et absents du dernier Final Four de l’EuroLeague, au sommet.

Un sommet sur lequel est attendu Serbe Ibaka (2,08 m, 34 ans), fraîchement engagé en faveur des champions d’Espagne et vice-champion d’Europe en titre, le Real Madrid. Le natif de Brazzaville, retiré des parquets NBA à l’été 2023, s’apprête à retrouver la Maison Blanche après une dernière saison passée au Bayern Munich (11,3 points, 6,3 rebonds et 1,2 blocks de moyenne). Un retour en terrain connu pour l’ancien d’Oklahoma City, formé à Manresa et passé par le Real le temps du lock out NBA de la saison 2011-2012 (12 matches).

L’ex-international espagnol apportera toute son expérience à une raquette madrilène déjà bien fournie. Derrière Walter Tavares et Guerschon Yabusele, Ibaka prendra la place laissée libre par Vincent Poirier, parti rejoindre Rodrigue Beaubois à l’Anadolu Efes cet été. Le champion d’Allemagne avec le Bayern, à l’orée de sa 17e saison professionnelle, a signé un contrat d’un an avec les Merengue.