Ilari Seppala va (enfin) démarrer sa saison avec Saint-Chamond

Pro B - Ilari Seppala va pouvoir débuter sa saison avec Saint-Chamond ce vendredi 8 décembre contre Boulazac. L'arrière finlandais était jusqu'ici blessé au genou.

Ilari Seppala va jouer son premier match officiel de la saison 2023-2024 avec Saint-Chamond, pour la 10e journée de Pro B.



Blessé lors de la Coupe du monde 2023 avec la Finlande, l’arrière/meneur a été arrêté trois mois d’entrée. L’ancien shooteur d’Aix-Maurienne est de nouveau apte ce qui lui permettra d’affronter Boulazac ce vendredi 8 décembre à domicile. Touché au ligament antérieur du genou, lari Seppala « a fait une reprise intelligente et progressive, d’abord individuelle, puis collective, et enfin en 5 contre 5 », a expliqué son coach Maxime Nelaton dans Le Progrès. Ce dernier est content de le retrouver, en relai de Théo Magrit, Mathieu Guichard et Jonathan Hoyaux à l’arrière. A l’intersaison, il avait en effet chercher à le prolonger. « C’est une valeur sûre de Pro B, affirme-t-il. Il a un gros QI basket, il met la balle où il faut. On a un autre vrai shooteur. Et c’est le relais du coach sur un terrain. C’est une vraie plus-value. »

Youri Golitin touché à la cheville pour Boulazac

En son absence, c’est Marquis Addison qui a pris son rôle. Il a laissé une équipe à 5 victoires et 4 défaites. Elle se trouve juste derrière Boulazac qui sera à l’Arena de Saint-Etienne Métropole ce vendredi. Mais sans Paul Billong, Babacar Mbye ni Louis Cassier. Tous trois sont blessés et sont remplacés jusqu’à la fin de l’année 2023 par Temidayo Yussuf et Jessie Begarin. En revanche, Youri Golitin devrait tenir sa place, lui qui a été ménagé en raison d’une blessure à la cheville à l’entraînement ce jeudi rapporte Sud-Ouest.