Ilian Moungalla passe pro avec le Paris Basketball

Aperçu le temps d’une minute en Betclic ÉLITE à Strasbourg en mars, où il avait eu le temps de délivrer sa première passe décisive pour Léopold Cavalière, Ilian Moungalla (1,92 m, 17 ans) tentera de grappiller plus de temps de jeu en professionnel avec le Paris Basketball, même si la marche s’annonce haute.

Le Montpelliérain a, en tout cas, franchi la première étape avec la signature de son premier contrat professionnel avec le club champion de France. Le symbole de la confiance que Paris lui apporte, alors qu’il ne soufflera sa 18e bougie qu’en novembre prochain.

Getting to know our young bull Ilian Moungalla 😈 – Génération 2007

– 13 pts / 6 passes / 14 d’éval en espoirs l’année dernière

– 3e au championnat de France U18 pic.twitter.com/nMqxBJaBHO — Paris Basketball (@ParisBasketball) July 10, 2025

Ilian Moungalla, l’enfant du Montpellier Basket Mosson

Originaire du quartier des Hauts-de-Massane, Ilian Moungalla a grandi non loin du Palais des Sports Pierre de Coubertin. Suivant les traces de son frère Yssam également espoir au Paris Basketball ces deux dernières saisons et lancé contre la JL Bourg en Betclic ELITE, il s’est développé au sein de l’école de basket du Montpellier Basket Mosson, sous les ordres de Jean-Patrick Gaspard. Appelé pour évoluer au sein des multiples sélections départementales puis régionales, il a intégré le Pôle Espoirs de Montpellier en 2020, ce qui l’a amené à porter les couleurs de la Croix d’Argent Basket. Les observateurs se rappellent de ses nombreux duels avec Maxence Lemoine (CTC Avant Garde Tain Tournon Basket Club) et Adam Atamna (La Ravoire Challes) dans la poule U15 ÉLITE du Sud-Est. De quoi l’amener à rejoindre le Pôle France en 2022. Non conservé par la célèbre institution basée à l’INSEP à l’issue de sa saison U16, le petit-frère de Selma Moungalla a rebondi au Paris Basketball. Meneur grand et costaud, doté d’un vrai sens de la percussion mais d’un tir encore en construction, il a a doublé ses statistiques, passant de 7 points à 41% et 2,4 passes décisives à 13,3 points à 46%, 3,3 rebonds et 5,8 passes décisives de moyenne. Ayant gagné en maturité sous les ordres de Raphaël Desroses, il doit encore sérieusement se développer sur tous les compartiments du jeu avant de pouvoir réellement s’installer dans la rotation de l’équipe professionnelle. Mais s’il continue à murir, ce fort potentiel peut espérer réaliser une carrière solide.