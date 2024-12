Inquiétude pour Noa Essengue, victime d’une chute spectaculaire en match

Commençons par le positif : après un soir sans dimanche à Bonn en Bundesliga (3 points et 5 fautes en 15 minutes), Noa Essengue (2,05 m, 17 ans) est reparti de l’avant, livrant un match accompli face au Trefl Sopot en EuroCup. En 22 minutes de jeu, le prospect français a cumulé 14 points à 4/7, 7 rebonds et 3 passes décisives lors de la victoire du Ratiopharm Ulm (83-69). « Il a encore produit une performance de qualité face à une bonne équipe », applaudit son coach, Ty Harrelson.

« Longtemps que je n’avais pas vu quelqu’un avoir si mal »

Sauf qu’il y a aussi une vraie inquiétude autour de son état de santé. À la 28e minute, l’international a mordu à une feinte de l’ancien boulazacois Aaron Best et lui est passé par dessus en tentant de le contrer. Lourdement retombé sur le dos, Noa Essengue est vite retourné aux vestiaires avec un visage déformé par la souffrance. Il n’est plus revenu en jeu.

« Il avait très mal », a indiqué son entraîneur. « Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu ça et je ne l’avais lui jamais vu comme ça. C’est à la fois une situation malheureuse et une action dangereuse où il retombe de tout son haut. Il avait déjà un peu mal au dos ces derniers jours, je pense que ça n’a pas aidé… Je ne sais pas ce qu’il a encore, on verra bien. Quand il est revenu sur le banc, il disait qu’il avait mal au dos. Ça m’embête un peu mais il est jeune, il va revenir rapidement. Si c’était moi, je serai out pour le reste de la saison ! »