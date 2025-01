Ismaël Kamagate dans l’équipe de la mi-saison de BCL

Ismael Kamagate (2,11 m, 23 ans) a réalisé une belle phase de poule avec Tortone. Malgré son dernier revers à Manresa, qui va les obliger à jouer le play-in, le Franco-ivoirien a terminé la phase de poule avec un bilan positif avec 5 victoires pour une défaite en BCL.

Cette réussite, les Italiens la doivent à leur pviot passé. L’ancien joueur du Paris Basketball a réalisé un début d’exercice réussi avec des moyennes de 10,3 points et 6,7 rebonds par match. De plus, il est le meilleur contreur de la compétition (3). Ses performances lui ont permis d’intégrer le cinq idéal de la BCL à la trêve. Il est accompagné par Errick McCollum (1,88 m, 36 ans), Zac Seljaas (2,00 m, 27 ans), Derrick Alston (2,06 m, 27 ans) et Gytis Radzevicius (1,97 m, 29 ans).

