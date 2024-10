Ismaël Kamagaté dominant contre Chemnitz pour son premier match en BCL

Bien lancé après une première grosse sortie en Serie A, Ismael Kamagate (2,11 m, 23 ans) a réalisé un excellent match d’ouverture en BCL ce mercredi 2 octobre. Le pivot français, qui n’avait jusqu’ici évolué qu’en EuroLeague et EuroCup en Coupe d’Europe, a cumulé 14 points à 6/8 aux tirs, 9 rebonds, 2 passes décisives et 5 contres pour finir à 26 d’évaluation en 26 minutes. Surtout, son équipe de Tortone s’est imposée 87-81 à domicile contre les Allemands de Chemnitz, vainqueur au printemps dernier de la FIBA Europe Cup.

🚨 Arriving with authority – @DerthonaBasket's Ismael Kamagate had 14pts, 9reb, 5blk in his first #BasketballCL game.

Come and get Kamagate highlights for your viewing pleasure 🤩 pic.twitter.com/oMFJKIkelX

— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 2, 2024