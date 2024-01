ITW Sylvain Francisco : « Je ne pensais pas m’adapter aussi rapidement à l’EuroLeague »

C’est forcément différent. Parce que là, même si tu fais des mauvais matchs, où on a perdu, que tout le monde est énervé, tu es obligé de passer à autre chose car les matchs s’enchaînent très vite. Le sentiment général de l’équipe est : vite passer à autre chose, comme si on avait oublié le match d’hier. Si un joueur vient pour la première fois et voit que les gars rigolent, il va se demander « pourquoi vous rigolez, on a perdu hier ». Nous, on est obligé de passer à autre chose. C’était surtout différent pour moi au début de l’année parce que je stagnais toujours sur le match précédent. Après, j’ai réussi à me relâcher à ce niveau-là.

Après, tu joues beaucoup plus, donc tu dois prendre vraiment soin de toi, tu vois aussi davantage tes propres systèmes et ceux des autres équipes. Il y a plus de travail individuel du coup : tu viens plus tôt ou tu restes plus tard si tu veux vraiment t’entraîner individuellement.

D’ailleurs, quels sont les secteurs de votre jeu où vous devez encore vous améliorer pour franchir un nouveau cap ?

D’être un peu plus constant sur mes 3-points. Après, je prends quelques bonnes décisions sur le terrain, mais je peux faire mieux, notamment pour trouver un peu plus facilement mes coéquipiers. Après, on n’a pas forcément des systèmes qui donnent une passe décisive pour les meneurs, c’est plus des extra-passes. Donc voilà, améliorer mon jeu sur demi-terrain et être plus constant sur mes tirs à 3-points.

