Jackson Rowe, d’une saison rookie décevante à Roanne à un contrat NBA avec Golden State !

Clément Cavallo ne s’était pas trompé. Lors de l’été 2021, l’ancien capitaine de la Chorale s’était exprimé ainsi à propos de Jackson Rowe (2,01 m, 28 ans) dans les colonnes du Progrès. « Super gentil, introverti. Il a connu une saison compliquée avec les blessures mais j’ai confiance pour sa carrière. »

Trois ans et demi plus tard, le Canadien donne raison à son ex-coéquipier. Il vient de parapher un two-way contract avec les Golden State Warriors (NBA).

From Santa Cruz to the Dubs! The Warriors have signed Jackson Rowe to a two-way contract 🤝 pic.twitter.com/o2M5daEX39 — Golden State Warriors (@warriors) January 28, 2025

Une première saison difficile mais prometteuse

Après une formation de 4 ans à Fullerton en NCAA, Jackson Rowe avait donc démarré sa carrière professionnelle en Betclic ÉLITE en 2020/21, avec la Chorale de Roanne. Une saison rookie pourrie par son physique, gêné par sa cheville puis son ménisque. Et lors des rares matchs joués (7), il ne s’était guère montré transcendant (5,1 points à 50% et 2 rebonds pour 4,4 d’évaluation).



Sa dernière apparition, contre Dijon (81-91 le 20 décembre 2020), avant de se blesser au genou, avait d’ailleurs profondément déçu Jean-Denys Choulet. « Je vais le dire clairement : je crois qu’il ne sait pas où il est. Il met un panier à un moment donné, je ne sais pas s’il savait de quel côté il fallait défendre. C’est malheureux, c’est un gentil garçon. On n’est plus à la Chorale de Roanne en Pro B où on fait venir des joueurs pour leur apprendre à jouer au basket. […] On n’arrive pas à jouer avec des fantômes. Qu’est ce qu’on fait avec des fantômes ? C’est très compliqué. On se pose des questions sur des joueurs qui devaient être des joueurs dominants. Ils sont sur le terrain et errent comme des âmes en peine. Vous voyez bien la tête qu’il a, il a un problème et ce n’est pas un problème basket. »

Une carrière instable

Après cette première expérience difficile en pro, Jackson Rowe avait entamé un long périple, l’ayant emmené de la Suède à l’Allemagne, en passant par la ligue d’été canadienne. La saison dernière, il a découvert la G-League, avec les Santa Cruz Warriors, où il évolue toujours aujourd’hui. En 20 matchs, l’ancien choralien dispose d’une ligne statistique complète avec 14,9 points à 52%, 7,6 rebonds et 2,5 passes décisives avec quelques cartons

Récemment, il était même sur une formidable série : 30 points à 65% et 8 rebonds jeudi dernier contre San Diego, puis 33 points à 72% et 9 rebonds samedi face à Salt Lake City. De quoi taper dans l’œil de l’équipe première, les Golden State Warriors.

L’équipe coachée par Steve Kerr, en recherche de nouveaux profils pour épauler Stephen Curry, a donc décidé de lui donner sa chance avec un two-way contract, qui lui permettra de partager son temps entre la G-League et la NBA (avec un maximum de 50 jours). 11e de la Conférence Ouest (24v-23d), les Warriors ont besoin de talents supplémentaires pour espérer atteindre le play-in. Jackson Rowe n’a pas encore disputé le moindre match dans la grande ligue au cours de sa carrière.