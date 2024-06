James Palmer Jr. vers Galatasaray

James Palmer Jr. (1,96 m, 27 ans) pourrait rejoindre le club de Galatasaray la saison prochaine, après une saison en Turquie au sein du Türk Telekom Ankara.

L’ailier américain qui avait brillé à la JL Bourg-en-Bresse en 2022-2023 a compilé 14,8 points à 51,5% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 2,9 passes décisives en 27 minutes de moyenne dans le championnat turc. En EuroCup, l’ancien de Miami et Nebraska (NCAA) a tourné à 14 points, 2,9 rebonds et 2,4 passes décisives. Il s’agirait d’un renfort de taille pour le Galatasaray qui est en train de finaliser les contrats d’Ebuka Izundu et de l’ancien joueur de Denain David Efianayi.