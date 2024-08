Jarell Eddie et Justin Patton engagés par Peristeri

Jarell Eddie (2,00 m, 32 ans) et Justin Patton (2,08 m, 27 ans) débarquent ensemble chez le club grec de Peristeri. Troisième de la saison régulière 2023-2024 du championnat national, le club d’Athènes va disputer la Ligue des Champions (BCL) en 2024-2025.

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Τζάρελ Αλεξάντερ Έντι, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025. 🖥️ https://t.co/rOothQrJw2 pic.twitter.com/oqbVC6n6EV — Peristeri BC (@peristeribc) August 17, 2024

Shooteur reconnu sur le circuit européen depuis son premier passage à Strasbourg, Jarrell Eddie va découvrir le championnat grec au même titre que Justin Patton. Tous les deux vont retrouver deux autres anciens joueurs de Betclic ELITE, à savoir Tobin Carberry (1,91 m, 33 ans) et l’ex-Béarnais C.J. Harris. Ce quatuor sera complété par Chris Coffey, éphémère intérieur de l’ADA Blois lors de la présaison 2022.

Justin Patton de retour en Europe après une saison en Chine

En 2023-2024, Jarell Eddie évoluait au sein du club de Cluj-Napoca, en Roumanie mais surtout en EuroCup. En 19 matches au sein de la compétition européenne, l’ancien joueur du Fenerbahçe Istanbul a tourné à 10,2 points à 47,2% de réussite à 3-points (sur 5,6 tentatives par match), 3,8 rebonds et 1 passe décisive en moins de 24 minutes.

Le Floridien sera complémentaire du pivot longiligne Justin Patton (2,08 m, 27 ans). Ancien prospect NBA, drafté très haut mais peu productif dans la grande ligue, il a rejoint l’Hapoël Eilat en Israël en 2021 avant de signer à Cholet un an plus tard. Essentiel dans le dispositif de Laurent Vila, il a vu sa saison être stoppée par une blessure en fin de saison. Après une courte expérience chinoise ratée fin 2023 (6,5 points à 69% et 7 rebonds en 4 matchs), il a connu une autre pige à Taïwan (8,4 points et 6,4 rebonds de moyenne sur sept rencontres), chez les Taipei Fubon Braves, avant d’évoluer en République dominicaine (12,2 points et 6,7 rebonds en 27 minutes sur 12 matches). Cette signature à Peristeri marque son retour en Europe.