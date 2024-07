Tobin Carberry quitte Blois pour Peristeri

Tobin Carberry (1,91 m, 33 ans) continue sa carrière en Grèce, à Peristeri. Après une saison à l’ADA Blois, en Betclic ELITE, l’arrière étasunien va découvrir un nouveau championnat.

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Τόμπιν Κάρμπερι (33χρ., 1.91), ο οποίος θα φοράει την φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025.

Carburry – Harris vont faire la paire en BCL

Venu à l’ADA pour s’affirmer dans une première division de grosse envergure, après avoir longtemps évolué dans des ligues moins référencées (Islande, Finlande, deuxièmes divisions italienne et turque), il a réalisé des statistiques correctes (10,7 points à 42,2% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 3,1 passes décisives en 26 minutes sur 34 matches de championnat et Coupe de France) mais n’a pas pu empêcher la relégation de son club. Ses performances lui auront ouvert les portes d’une formation évoluant en BCL. Peristeri a en effet terminé troisième du championnat grec en 2023-2024. Il fera d’ailleurs la paire à l’arrière avec un ancien de l’Élan béarnais, C.J. Harris.