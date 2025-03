Jaron Blossomgame bat son record de points en EuroLeague

Jaron Blossomgame (2,01 m, 31 ans) continue de s’affirmer comme un maillon essentiel du dispositif monégasque. Ce jeudi 27 mars, sur le parquet de l’Olympiakos, leader de l’EuroLeague, l’ailier-fort américain a livré une prestation de haut niveau (18 points à 6/9 aux tirs, 5 rebonds, 5 fautes provoquées en 35 minutes), permettant à la Roca Team d’arracher un succès de prestige (77-80).

Blossomgame, l’arme défensive et désormais offensive de Monaco

Face à Sasha Vezenkov, probable MVP de la saison, Jaron Blossomgame a dû se retrousser les manches en défense. Si le Bulgare a tout de même terminé avec 21 points (à 8/16) et 6 rebonds, l’ancien joueur de l’Ulm n’a pas démérité dans sa mission. Mieux encore : il a été brillant de l’autre côté du terrain, signant sa meilleure performance offensive en EuroLeague.

🚀 Career-high pour Jaron Blossomgame en Euroleague ! 🌟 🏹 18 points (record)

💢 5 rebonds

📊 21 PIR#RocaTeam #EveryGameMatters

Son précédent record (17 points) remontait au 2 janvier dernier… contre l’ALBA, lanterne rouge de la compétition. Cette fois, c’est chez l’ogre grec que l’ailier-fort s’est illustré, enchaînant avec un match déjà très solide mardi contre le Zalgiris Kaunas (15 points et 10 rebonds pour 21 d’évaluation).

Après une période de flottement défensif, le coach Vassilis Spanoulis semble tenir un équilibre plus stable grâce à l’intensité et la polyvalence de Blossomgame, capable de défendre dur et d’apporter des points précieux. Un joueur désormais incontournable dans la rotation monégasque, au moment où la phase décisive de la saison approche.