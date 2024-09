Javian Davis quitte déjà Metz, Oliver Amajoyi à l’essai

Metz va déjà modifier son effectif au poste 5 avec la mise à l’essai d’Oliver Amajoyi (2,01 m, 28 ans). L’Américano-Nigérian est arrivé suite au départ du rookie Javian Davis. Auteur d’une belle copie (20 points et 7 rebonds) en préparation face à Charleville-Mézières, ce dernier ne débutera pas sa carrière professionnelle chez les Canonniers.

A sa place, l’équipe d’Alexandre Palfroy a donc mis à l’essai Oliver Amajoyi, petit intérieur qui évoluait en Albanie l’an passé. Avant cela, le Californien est passé par le programme universitaire de William Jessup en NAIA entre 2016 et 2020. Depuis, il a notamment joué en Australie, au Mexique et donc en Albanie. En SuperLigue, il est passé par deux clubs en 2023, Beselidhja (5,3 points et 2,8 rebonds en 10 minutes) et Teuta (11,8 points et 10,2 rebonds en 31 minutes).