Jazz Gardner, un record en vain

Jazz Gardner (2,10 m, 20 ans) continue à prendre du galon à Pacific mais les Tigers ont du mal dernièrement (5 victoires et 6 défaites sur la saison). En déplacement sur le campus d’Illinois State ce samedi 7 décembre, ils se sont inclinés 72 à 61.

Pourtant, le pivot américano-français a signé son record de points en NCAA. Utilisé 26 minutes, le fils de Jelani Gardner a inscrit 15 points, à 6/9 aux tirs, en plus de prendre 4 rebonds. Auparavant, Jazz Gardner était monté à 13 points, une première fois la saison passée alors qu’il jouait pour Nevada, et une deuxième fois plus tôt cette saison. A la pause, il avait déjà atteint ce total. Après 11 matches, il affiche des moyennes de 5,6 points à 66,7% de réussite aux tirs et 5,4 rebonds en 19 minutes.