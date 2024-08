« Je me suis impressionné moi-même » : la folle série de Stephen Curry, le bourreau des Bleus

Un mélange d’émerveillement et de frustration. Comment pourrait-on qualifier, autrement, ce que l’on a vécu dans les trois dernières minutes de la finale olympique ? Un moment d’histoire, tout simplement, avec quatre tirs lointains consécutifs de Stephen Curry, dont un dernier d’une difficulté inouïe, afin de verrouiller la médaille d’or américaine de Team USA (98-87).

This will go down as one of the best NBA Olympic performance of all time pic.twitter.com/m96EmYPnhZ

— ³⁰chef curry (@shotbysteph30) August 10, 2024