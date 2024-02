Jean-Aimé Toupane satisfait de l’entrée en matière des Bleues au TQO : « Les filles avaient à cœur de travailler ensemble »

Largement victorieuse de Porto-Rico (88-40), l’équipe de France a parfaitement lancé son année olympique en ouverture du TQO à Xi’An (Chine). Même s’il convient de relativiser au vu de la faible opposition adverse, les Bleues ont montré de belles choses.

Pendant que Marine Johannès, tranchante pour son retour en sélection (17 points à 6/12, 6 rebonds et 6 passes décisives en 17 minutes), évoquait « une bonne première étape », Jean-Aimé Toupane a confié sa satisfaction au micro d’Amaury Perdriau, envoyé spécial de L’Équipe sur place.

« Ce match a montré qu’on avait une bonne marche de progression encore. Les filles avaient à cœur de travailler ensemble, de construire quelque chose. Elles ont été récompensées par la victoire. Avec la manière qui plus est, même s’il faut relativiser par rapport à l’adversaire. On a insisté sur la défense tout au long du match. Si on veut exister au plus haut niveau, il ne faut pas oublier que, pour avoir la balle, il faut la gagner. Sur ce match les filles ont donné satisfaction même si, encore une fois, il faut relativiser, compte tenu de l’opposition. On est en phase de construction, l’état d’esprit était là. Je suis content. Pour la Chine, il faudra ajouter un peu plus de lucidité pour pouvoir exploiter les ballons gagnés, trouver de l’alternance en attaque, maîtriser plus le rythme. Ce match contre les Chinoises nous donnera les bases pour la suite, peu importe que le résultat soit positif ou négatif. »