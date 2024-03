Jean-Paul Besson après la victoire des Metropolitans : « On remet des valeurs de combat »

Quasiment déjà relégués en Pro B, avec un effectif limité en nombre, les Metropolitans 92 auraient pu lâcher depuis bien longtemps. Et pourtant l’équipe de Jean-Paul Besson a signé ce samedi 23 mars sa quatrième victoire de la saison de Betclic ELITE.

A l’occasion de la venue de la JDA Dijon, les vice-champions de France 2023 se sont imposés 82 à 77 à Levallois. Nommé coach à la place de Laurent Foirest en novembre dernier, Jean-Paul Besson continue de motiver ses troupes à aller chercher des matches. Et quand l’équipe suit l’intensité défensive de Lahaou Konaté, alors le club des Hauts-de-Seine peut

« Ça fait un petit moment qu’on est pas récompensé par les efforts que font les gars, et ça fait plaisir que ça tourne enfin, appréciait Jean-Paul Besson dans le Bien Public. On construit, on reprend des bases, on remet des valeurs de combat. Il y avait toujours un quart-temps qui nous fait du mal, là on n’a pas eu ce trou, on a vu des joueurs qui se sont battus. »