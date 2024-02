Jessie Begarin devient le premier joueur étranger de l’histoire d’un club de D3 italienne

En 2010, alors qu’il venait de dégringoler jusqu’en Nationale 1 après trois premières saisons professionnelles partagées entre la Pro A (Besançon, Clermont-Ferrand) et la Pro B (Aix-Maurienne) à sa sortie du Pôle France, Jessie Begarin avait eu l’opportunité de jouer à l’étranger. MVP d’un camp en Guadeloupe, il avait séduit Rick Carlisle, l’entraîneur de son ami d’enfance Rodrigue Beaubois à Dallas. L’intérêt du technicien des Mavericks aurait pu lui ouvrir des portes, notamment celles des Texas Legends, en D-League, la G-League de l’époque. Mais le joueur nous racontait, en 2017, avoir mal géré cette fenêtre.

« Il s’est avéré que Rick Carlisle beaucoup aimé mon jeu, ma mentalité, ma façon de m’entraîner. Il m’a proposé d’aller m’entraîner pendant une semaine avec lui à Dallas et qu’en même temps, je participe aux try-outs des Texas Legends en D-League. Ça s’est très bien passé. Ils devaient garder une vingtaine de joueurs sur 150 et j’ai été le premier qu’ils ont retenu. Je pense que ça veut dire que j’avais largement ma place. De ces vingt joueurs, ils devaient ensuite en sélectionner une dizaine pour le training camp. Lors de cette période, je suis rentré en Guadeloupe pour préparer mon visa et j’ai malheureusement perdu ma grand-mère. C’était assez dur car j’étais très proche d’elle. J’ai mal géré tout ce qui était administratif à ce moment-là. C’est une opportunité que j’ai ratée. »