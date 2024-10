Jeu des chaises musicales à Chartres : Kensmil de nouveau blessé, T.K. Edogi revient

Quand l’un n’est pas là, l’autre prend sa place. À Chartres, Gavin Kensmil et Tarekeyi Edogi sont un duo qui fonctionne de pair, mais jamais en même temps sur le parquet. Alors que Gavin Kensmil est de nouveau blessé jusqu’en février prochain, T.K. Edogi a été qualifié par la LNB jusqu’au 7 février prochain, soit une nouvelle pige de plus de 3 mois avec le CCBM.

Retour d’un des joueurs majeurs du CCBM sur le début de saison

Au début de la saison 2024-2025, T.K. Edogi avait déjà été recruté par Chartres comme remplaçant médical de Gavin Kensmil (2,01 m, 25 ans). Revenu contre Rouen le 18 octobre (7 points, 4 rebonds et 4 passes décisives en 20 minutes), l’ancien joueur de l’Élan Béarnais et d’Aix-Maurienne a visiblement rechuté. Mais il n’y a pas de quoi s’alarmer outre mesure pour l’entraîneur Moatassim Rhennam et son staff, tant T.K. Edogi avait eu un impact plus que positif durant sa première pige. En six matchs avec le club chartrain, l’ex-joueur de Saint-Chamond s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de l’effectif. L’international nigérian enregistrait des statistiques de 14,3 points à 51,5% de réussite aux tirs, 6,3 rebonds, 1,2 passe décisive et 1 interception pour 1,3 ballon perdu en 29 minutes de jeu en moyenne.

Avec les nouvelles arrivées de Desi Washington et Ike Nwamu, et le retour de T.K. Edogi, Chartres va tenter de décrocher sa première victoire de la saison en Pro B ce vendredi 25 octobre à Denain.