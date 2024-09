Chartres fait revenir Tarekeyi Edogi en Pro B

Confronté à la blessure de Gavin Kensmil, alors qu’il était censé enfiler le costumer de leader de l’équipe, Chartres a vite réagi en enrôlant Tarekeyi Edogi (2,03 m, 30 ans), dit TK, en France. L’intérieur américano-nigérian a déjà connu la Pro B, évoluant en 2020/21 sous les couleurs de Saint-Chamond (8 points à 54% et 4,5 rebonds en seulement 17 minutes de moyenne, sur 24 matchs). Initialement mis à l’essai suite à l’absence de Jérôme Cazenobe, il avait vite séduit le SCBVG et avait été embauché pour la fin de saison.

« C’est un remplacement de courte durée », précise le coach Moatassim Rhennam à L’Echo Républicain. « De l’ordre d’un mois-un mois et demi. TK est un intérieur qui défend fort. C’est un poste 5 très vertical, il a un joli shoot à quatre mètres et est très bon en pick and roll. Après, c’est un joueur très mobile. Il faudra bien le servir. »

International nigérian, déjà vu à 5 reprises avec les D’Tigers lors des qualifications pour la Coupe du Monde, l’ancien couramiaud présente un vrai parcours de globe-trotter. Formé à Tulsa et Iona, il a successivement visité la Belgique, la Turquie, l’Estonie, la République tchèque, Israël, la Bulgarie, la Suisse et le Japon. La saison dernière, en B3 League, soit la troisième division japonaise, il a compilé 12 points à 49% et 6,9 rebonds de moyenne en 54 matchs avec Tokyo Hachioji Trains.