Hécatombe à Chartres : Doumbia et Kensmil out, un pigiste recherché ?

Si Chartres a remporté son dernier match de préparation (81-75 contre Angers), le CCMB n’aborde pas la nouvelle saison de Pro B dans les dispositions les plus optimales. Pour cause, l’entraîneur Moatassim Rhennam a perdu deux joueurs importants ces derniers jours.

À commencer par Gavin Kensmil, leader supposé du promu, touché à l’aine et absent pour une durée indéterminée, a minima tout le mois de septembre. « On cherche un éventuel pigiste étranger pour le remplacer car on ne connait pas la durée de son indisponibilité mais le marché est très compliqué », a confirmé le coach à L’Écho Républicain.

De plus, Chartres déplore désormais également l’absence d’Ahmed Doumbia. De retour en Pro B, près de trois ans après un départ précipité de Tours, celui qui a été champion en 2018 avec Blois s’est blessé au genou gauche en tombant sur un ballon lors de l’échauffement avant un match contre l’ADA le week-end dernier à Saint-Nazaire. Si l’IRM n’a pas déterminé la nature exacte de sa blessure, elle a établi que le capitaine eurélien ne pourrait pas revenir avant la fin octobre, soit au moins six semaines d’indisponibilité.