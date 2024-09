Rouen impressionne au tournoi de Blois, les voyants au vert pour Caen et le HTV

Pendant qu’Orléans prenait le meilleur sur Vichy pour la troisième place (82-73), l’ADA Blois a été battue en finale de son propre tournoi par Rouen (77-88). Une victoire qui ne souffre d’aucune contestation tant le RMB a dominé les débats, comptant jusqu’à 27 points d’avance au Jeu de Paume. De quoi impressionner David Morabito, l’entraîneur blésois, interrogé par La Nouvelle République. « On n’avait pas le répondant face à une équipe très dense et athlétique. Rouen est la plus belle équipe que j’ai vue depuis le début de la préparation et aujourd’hui nous n’avions pas les armes pour répondre. Ils ont été meilleurs que nous, on a été dépassés dans tous les domaines. Y’a rien à dire. »

Le HTV et l’ASA assurent aussi

Autre tournoi, à Fos celui-là, le BYers Sud Tournament, mais au calendrier prédéfini à l’avance. Ainsi, les deux équipes victorieuses vendredi, Hyères-Toulon et Fos-Provence, ne se sont pas affrontées en finale. Mais chacune a continué sur sa lancée. Épatant depuis le début de la préparation, à l’image de sa préparation face aux Sharks (87-64), le HTV a dominé Avignon (91-63) tandis que les joueurs de Rémi Giuitta se sont arrachés pour battre Antibes sur le fil (74-73) avec 18 points de leur scoreur Robert Turner III

Auteur d’une campagne de présaison convaincante, au contraire de son adversaire du jour, Caen a enquillé une cinquième victoire en sept matchs en disposant d’Évreux (85-67), malgré les 20 points d’E.J. Day, trop esseulé à l’ALM en attendant l’arrivée de Sean Miller-Moore. Autre équipe en vue : l’Alliance Sport Alsace. Quelques jours après avoir le pris le meilleur sur la SIG lors d’un match tronqué, l’entente entre Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim a marché sur Champagne Basket (99-76), qui affiche décidément un visage bien terne. Dernier arrivé, Antonio Vrankovic a assuré 17 points. Enfin, Chartres l’a emporté 81-75 contre Angers.

Les résultats des matchs de préparation des équipes de Pro B le samedi 7 septembre :