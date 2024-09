Après une longue attente administrative, Sean Miller-Moore va compléter l’effectif d’Évreux

Sean Miller-Moore (1,95 m, 25 ans devrait prochainement débarquer en France, à Évreux. Le club normand a annoncé l’arrivée du joueur, dont la signature est encore conditionnée à la finalisation de démarches administratives.

Son arrivée conditionnée à son statut de joueur cotonou

Car Évreux est sur le dossier de Sean Miller-Moore depuis le coeur de l’été déjà. Ailier canado-jamaïcain, son arrivée tarde en raison de la validation de papiers administratifs prouvant sa nationalité jamaïcaine, qui lui attribuerait ainsi le statut de joueur cotonou. La seule place d’américain dans l’effectif étant déjà occupé par le meneur E.J. Day.

Dans l’attente d’une issue positive, Évreux met ainsi la main sur un ailier aux qualités athlétiques au-dessus de la moyenne, passé par les universités d’Oregon State (2019-2020) et Grand Canyon (2020-2022). En professionnel, excepté deux matchs en G-League Sean Miller-Moore a uniquement évolué en 2e division canadienne, la CEBL (Ligue élite canadienne de basketball). Ces deux dernières saisons au Calgary Surge, il tournait à plus de 16 points à 45% de réussite aux tirs dont 29% à 3-points, 4 rebonds et 3 passes décisives en 30 minutes de jeu en moyenne.

Joueur à l’enfance tourmenté (devenu orphelin très jeune), élevé par sa grand-mère, Sean Miller-Moore vivra sa première expérience européenne à l’ALM Évreux, en Pro B.