Un premier trophée pour Paris, Andre Roberson intéressant, Tyrell Terry a rejoué : riche samedi de présaison en Betclic ÉLITE

L’Epicbet Cup pour Paris

Après sa facile victoire inaugurale contre Kalev-Cramo, Paris a éprouvé un peu plus de difficultés contre Bilbao (85-77) et l’ancien monégasque Melwin Pantzar (14 points et 7 passes décisives). Mais aux confins du continent, à Tallinn, le club de la capitale s’est adjugé l’Epicbet Cup, en reprenant ses bonnes habitudes : 21 points pour T.J. Shorts, 19 pour Nadir Hifi. En revanche, Daulton Hommes continue de manquer à l’appel.

La feuille de match de cette finale ⬇️ pic.twitter.com/uiSeU9yIU6 — Paris Basketball (@ParisBasketball) September 7, 2024

0/6 pour la SIG Strasbourg, Dijon en finale à Luxeuil

Toujours fanny en présaison, à l’image de La Rochelle et Monaco, la SIG Strasbourg n’a pas déverrouillé le compteur à Luxeuil-les-Bains. Victime d’un 2-16 à cheval entre les deux mi-temps, les Alsaciens se sont inclinés 66-72 contre le Legia Varsovie, également crucifiés par l’ancien limougeaud Kameron McGusty, auteur de 25 points. Auteur de 5 points et 4 rebonds en 15 minutes, Jeff Roberson, arrivé la veille, a joué son premier match.

Au-delà du score final, finalement anecdotique en présaison, le coach Laurent Vila voulait aussi retenir les quelques progrès entrevus en Haute-Saône. « On joue sur courant alternatif. Il y a de l’énergie et de l’envie. On joue bien en attaque, mais tout d’un coup, on s’arrête de jouer, on perd des ballons, on lâche des rebonds. On laisse filer ce match. On a fait un bon match face à une bonne équipe. On s’est bien battu. Je pense qu’il y a du mieux dans cette préparation mais ce n’est pas suffisant, il y a un goût d’inachevé. »

Victorieux de la SIG, le Legia Varsovie affrontera Dijon lors de la finale du tournoi de Luxeuil. Soit des retrouvailles entre Jawun Evans (6 points, 8 rebonds et 7 passes face à la SIG), vainqueur de la Coupe de France au printemps avec la JDA, et son ancien club. Si David Holston a été préservé (4 minutes), les Bourguignons se sont débarrassés d’Anvers après la pause, l’emportant 87-72. Avec 14 points à 6/9 et 11 rebonds, Christian Sengfelder a confirmé sa belle présaison. « Offensivement, mis à part les trop nombreuses balles perdues, on a fait de bonnes choses », souligne Laurent Legname au micro du Bien Public. « On a eu une bonne alternance intérieur-extérieur, c’est ce que je souhaite. »

Les stats de cette rencontre avec des influents Joshua Obiesie (14 pts, 4 rebonds, 5 passes), Christian Sengfelder (14 pts, 11 rebonds) et Gavin Ware (17 pts, 4 rebonds)

Touché au genou cette semaine, David Holston a été ménagé (4’ de jeu dans le premier quart) pic.twitter.com/ccsXlIoFWm — Le Bien Public Sport (@BienPublicSport) September 7, 2024

Le Mans – Gravelines-Dunkerque en finale à Sablé-sur-Sarthe

Quasiment à domicile, le MSB s’est assuré d’une place en finale du Trophée des Pays de la Loire à Sablé-sur-Sarthe. Avec 24 points à 9/14, 4 rebonds et 5 passes décisives de Tray Buchanan, Le Mans a dominé Le Portel (98-86). « Ce soir, c’était un match très offensif de par la qualité des deux équipes », a réagi Guillaume Vizade au micro du Maine Libre. « Chaque erreur a été payée de l’autre côté. Après, c’est dans la période où on a su hausser le ton défensivement qu’on a créé l’écart. Mais on est encore trop permissif en défense, il faut que l’on monte à ce niveau-là. On a 18 balles perdues mais 27 passes décisives. Par rapport à la défense tout terrain du Portel, on a pris des risques et ça a été payant. »

En finale, Le Mans croisera la route du BCM Gravelines-Dunkerque, qui a remporté une demi-finale extrêmement serrée contre Cholet (70-68). Alors que Stefan Smith (15 points à 5/13, 3 rebonds et 6 passes décisives) pensait avoir donné la victoire à CB avec deux tirs primés, le costume du héros a finalement été enfilé par Hunter Cattoor (15 points à 4/6), auteur du shoot de la gagne à 8 secondes du buzzer. On notera tout de même, côté Cholet, la première réussie de l’intrigant pigiste médical Andre Roberson, qui a cumulé 12 points à 5/8 et 4 rebonds en 19 minutes.

Jerome Robinson sauve Saint-Quentin

En quittant la salle de Pont-à-Mousson, Julien Mahé et Sylvain Lautié avaient de quoi être satisfait. Les deux coachs ont vu des prestations abouties de leur équipe, où Saint-Quentin s’est uniquement imposé (71-70) grâce à un dernier shoot de Jerome Robinson (qui était auparavant à 1/8) pendant que le lay-up de Clément Frisch a fait gamelle.

« Notre fond de jeu repose sur la défense », a dit Giovan Oniangue pour l’Aisne Nouvelle. « Nous le savons, notre succès cette saison dépendra d’une défense solide. Nous avons aussi montré de belles choses offensivement en première mi-temps, un peu moins en seconde, mais je pense que la fatigue s’est fait sentir. Ce match aurait pu basculer de l’autre côté, mais nous avons su mettre les ingrédients nécessaires pour l’emporter. Nous n’avons jamais lâché, et cela montre que l’équipe avance dans la même direction. »

Bien remis de son entorse à la cheville, Nolan Traoré a cumulé 13 points à 5/10, 3 rebonds et 10 passes décisives (mais pas en 16 minutes, contrairement à ce qu’indique la feuille de statistiques, puisqu’il manque un quart-temps).

Du positif pour Limoges

Après trois victoires d’affilée face à des équipes de Pro B (Pau, Boulazac, Poitiers), Limoges a décroché son premier scalp d’une formation de Betclic ÉLITE avec La Rochelle (79-64). Le Palais des Sports de Saint-Junien a eu droit au retour de Tyrell Terry sur les parquets, deux ans et demi après son dernier match officiel en mars 2022. L’ancien joueur des Dallas Mavericks a assuré 7 points à 2/4 et 2 passes décisives en 14 minutes.

Sans Lucas Beaufort et Mamadou Guissé, Vincent Amsellem s’est distingué pour le CSP avec 17 points à 7/9 et 6 passes décisives. « Il y a pas mal de positif ce soir », s’est réjoui Jean-Marc Dupraz pour Le Populaire du Centre. « On joue en équipe, on défend en équipe. L’état d’esprit est bon. »

Pour le promu rochelais, l’apprentissage continue. Le champion de Pro B n’a toujours pas gagné un match et fut loin d’être rassurant, à l’image d’une partie de son casting étranger (1 d’évaluation pour Ryan Hawkins, 3 pour Clifton Moore).