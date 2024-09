Jeff Roberson arrive à la SIG Strasbourg

Après le pari Jordan Skipper-Brown, raté, la SIG Strasbourg s’est offert plus de garanties avec son remplaçant. Même taille (1,98 m), même profil de petit intérieur athlétique, mais avec un vécu européen sensiblement plus élevé, Jeff Roberson (28 ans) arrive en Alsace afin de boucler l’effectif de Laurent Vila.

Diplômé de l’université de Vanderbilt en 2018, le natif de Houston cumule déjà quatre saisons sur le Vieux Continent. Une première expérience en Pologne, avec Sopot, en 2019/20, puis trois années consécutives passées en Allemagne, à Göttingen puis à Ludwigsburg depuis deux ans. S’il s’est gravement blessé au genou en février 2023, le néo-strasbourgeois a pu découvrir la Coupe d’Europe avec le club du Bade-Wurtemberg : deux campagnes de Champions League, où il a notamment pu affronter Limoges et Dijon, conclues à 6,8 points à 52% et 3,8 rebonds de moyenne. En BBL, il s’est fait une réputation de joueur polyvalent, intelligent et bon défenseur.

Initialement sous contrat à Ludwigsburg jusqu’en 2025

Demeure une zone d’ombre : la raison réelle de sa séparation anticipée avec Ludwigsburg, officialisée ce midi. Son absence lors du match amical vendredi dernier face à… Strasbourg (94-60) avait suscité de nombreuses interrogations outre-Rhin, surtout après les propos énigmatiques de l’entraîneur John Patrick. « Nous devons voir ce qui se passera avec lui dans les prochains jours. On ne sait pas s’il s’agit de problèmes physiques ou psychologiques. » Il semblerait, en réalité, que le Texan, arrivé le 11 août à l’aéroport de Stuttgart pour entamer sa troisième saison d’affilée avec le MHP-Riesen, n’était pas en phase avec le rôle que voulait lui donner l’historique entraîneur américain du club, revenu cet été après deux saisons au Japon. « Même si Jeff été sous contrat avec nous jusqu’en 2025, le staff sportif et lui-même avaient des points de vue différents sur son rôle pour la nouvelle saison », révèle Alexander Reil, le président de Ludwigsburg. « Comme nous avons toujours apprécié travailler avec Jeff, nous avons pu parvenir à un accord assez rapidement afin de trouver la meilleure solution pour toutes les personnes impliquées. » Pour Roberson, ce sera donc un court transfert de 150 kilomètres…



Les réactions strasbourgeoises

Laurent Vila : « Pour remplacer Jordan Skipper-Brown nous avons choisi un joueur avec plus d’expérience en Europe. Jeff Roberson a joué en Allemagne lors des trois dernières saisons et a participé les deux dernières années à la BCL. C’est un poste 4 de petite taille, mais il a une grosse dimension physique et joue avec intensité, notamment dans la bataille du rebond. Offensivement il joue dans et pour le collectif, sait créer du jeu et est adroit. Il était un gros scoreur en Université et depuis tourne à 8/9pts en moyenne en carrière, ce qui me fait penser qu’il a un fort potentiel pour l’équipe. Avec Hugo et lui nous avons deux postes 4 capables de s’écarter. Concernant Jeff il va nous apporter du rebond et de la consistance en défense et de la mobilité en attaque ».

Nicola Alberani (directeur sportif) : « Nous sommes très heureux d’accueillir Jeff qui est une pièce très importante du puzzle. La dernière pièce est toujours la plus délicate, car vous savez exactement ce dont vous avez besoin, mais vous devez ensuite la trouver. Nous pensons que Jeff correspond parfaitement à l’identité dessinée par le coach et moi-même. C’est un basketteur solide et expérimenté qui a encore ses meilleures saisons devant lui. Nous sommes impatients de le voir nous aider des deux côtés du terrain grâce à son intensité et sa capacité à s’adapter à plusieurs postes.«