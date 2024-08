Pari raté pour Strasbourg : Jordan Skipper-Brown quitte déjà la SIG !

Jordan Skipper-Brown (1,98 m, 26 ans) est le premier joueur de Betclic ELITE de la saison 2024-2025 à quitter son club, en l’occurence la SIG Strasbourg. Le club alsacien a annoncé ce samedi 31 août la fin de sa collaboration d’un commun accord avec l’intérieur américain, à l’issue de sa période d’essai. Le premier départ tout court en LNB était celui de Tidjan Keita de l’Alliance Sport Alsace (Pro B).

🚨 𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗘𝗙𝗙𝗘𝗖𝗧𝗜𝗙 🚨 Nous vous informons que Jordan Skipper Brown et la SIG Strasbourg ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration. L’ensemble du club souhaite une bonne continuation à Jordan. 📄 Communiqué: : https://t.co/0B1R9gsat3 pic.twitter.com/SGkliQbmZU — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) August 31, 2024

Des apparitions fantomatiques

« C’est un pari au regard de son parcours, mais il est tellement généreux dans l’effort et a tellement exprimé son envie de continuer à apprendre que nous avons décidé de miser sur lui ». C’est en ces mots que Laurent Vila présentait Jordan Skipper-Brown à l’annonce de son arrivée à Strasbourg, fin juin. Quelques semaines d’entraînement et quatre rencontres préparatoires auront finalement suffi aux dirigeants strasbourgeois pour se faire une idée du niveau du joueur, et décider de mettre fin à sa première expérience professionnelle en France.

Déniché au Kazakhstan par Nicola Alberani, le natif de l’État de Géorgie n’a que très peu montré ses qualités athlétiques, atout n°1 de cet intérieur de petite taille (1,98 m) et mobile. Sur les trois premiers matchs de préparation de la SIG, Jordan Skipper-Brown a enchaîné 0 point à 0/2 et 3 rebonds contre Bonn, 3 points à 1/5 et 7 rebonds face à Francfort puis 2 points à 1/3 et 2 rebonds à Munich.

Alors que Strasbourg se voyait bien avoir un front-court complémentaire avec le shooteur Hugo Invernizzi (1,98 m, 31 ans) et le musculeux Jordan Skipper-Brown, le club alsacien va devoir rechercher un nouveau joueur pour compléter sa raquette. Loin d’être l’idéal à trois semaines de la reprise du championnat de France.