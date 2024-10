Des voyages en Lituanie et Bulgarie pour relancer la JL Bourg et Le Portel ?

Respectivement vaincus par Gravelines-Dunkerque et Dijon lors de la dernière journée de championnat, Bourg-en-Bresse et Le Portel reprennent du service ce mardi sur la scène continentale. Avec la ferme volonté de retrouver des couleurs.

Bourg doit éviter le piège lituanien

Les choc des extrêmes. C’est en ces termes que l’on pourrait qualifier le match de ce mardi entre Bourg et Panevezys pour la 5ème journée d’EuroCup. Invaincus à ce stade avec un impeccable bilan de 4 victoires et 0 défaite, les Bressans affrontent l’avant-dernier du groupe B, toujours à la recherche d’un premier succès dans la compétition (0v-4d).

Une confrontation pour le moins déséquilibrée et une opposition de style entre une équipe de Bourg friande de rythme et de basket total et une formation lituanienne au jeu axé sur le demi-terrain, dont se méfie Jean-Baptiste Lecrosnier. L’assistant de Freddy Fauthoux sur le banc de la JL prévenait ainsi lundi dans les colonnes du Progrès. « Le Lietkabelis joue un basket vraiment différent. Il faudra que nous soyons capables de les déranger et d’imposer notre intensité. Sinon, ils vont nous faire jouer sur un rythme qui ne nous conviendra pas. » Un tempo sur lequel Dijon a réussi à surprendre la JL samedi en Betclic ELITE.

Si les Burgiens partiront logiquement favoris face à une équipe amputée depuis le début de saison de son pivot US Justin Briggs et incapable de mettre un pied devant l’autre en attaque (71,5 points de moyenne, 18,8% à trois points), ils ne devront pas prendre leurs hôtes à la légère. Pour rappel, la Jeu ne s’est jamais imposée à Panevezys, défaite lors de ses deux précédentes venues (88-92 en 2022/23, 96-100 la semaine dernière).

Le Portel : les recrues américaines en question

Du côté du Portel, la dynamique est sensiblement la même. Battue en championnat vendredi par une séduisante équipe de Gravelines, la formation nordiste aura à cœur de renouer avec la victoire dès ce mardi sur le parquet du Rilski Sportist pour le compte de la 3ème journée du groupe F de la FIBA Europe Cup. Une compétition dans laquelle les coéquipiers d’Ivan Février restent sur un éclatant succès face aux Hongrois de l’ALBA Fehervar (104-73).

Pour autant Le Portel devra présenter un autre visage que le week(end dernier et, surtout, retrouver ses valeurs d’engagement et de combat pour ne pas se faire surprendre dans les montagnes bulgares (950m d’altitude). Un travers pointé du doigt par Eric Girard, l’entraîneur nordiste, lundi auprès de nos confrères de la Voix du Nord. « Je ne vous cache pas qu’il y a certains joueurs qui ne sont pas dans l’envie et la détermination qui peuvent les porter au-dessus comme d’autres ont pu le faire par le passé. »

Outre ce retour aux valeurs fondamentales qui ont fait la réussite du club, le technicien de 60 ans espère aussi pouvoir compter sur ses joueurs américains ce mardi pour l’emporter. Des renforts étrangers trop irréguliers pour compenser le « manque de talent » des Nordistes cette saison, à l’image de l’arrière Deandre Gholston (1,95 m, 24 ans) ou du pivot Jack Nunge (2,13 m, 25 ans), dont l’évaluation contre l’Elan Chalon (42) le 5 octobre dernier, reste supérieure à celle de ses 4 autres matchs de championnats cumulés (41). Coup d’envoi du match à 18h15.