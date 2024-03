Joël Ayayi encensé par son coach, Pascal Donnadieu : « Il sait tout faire »

« Je n’ai pas de mal à m’en souvenir… (rires). La NM1 c’était très difficile pour moi et je n’ai pas souvent passé la barre des 10 points, donc celui-là, c’est sûr que je m’en rappelle (rires) ! » Joël Ayayi avait le sourire samedi soir en conférence de presse, lorsqu’on lui demandait s’il se souvenait de son record de points (29 points sous les couleurs du Pôle France face à Chartres le 11 novembre 2016).

S’il n’a pas effacé des tablettes ce record vieux de plus de 7 ans, le Bordelais a tout simplement réalisé sa meilleure prestation au niveau professionnel face à Bourg-en-Bresse. Un récital d’autant plus impressionnant qu’il a pris place dans un match au sommet face à un concurrent direct pour les playoffs et membre du quatuor de tête du championnat : Bourg-en-Bresse. Une donnée qui n’échappait pas au héros du soir. « Ce match va compter dans ma carrière, surtout au regard du niveau de l’équipe adverse […]. C’est un match référence dans ma jeune carrière. »

« Un des facteurs X de notre progression, c’est la montée en puissance de Joël »

Celui que Pascal Donnadieu, son entraîneur à la JSF, a eu « du mal à convaincre de retraverser l’Atlantique » l’été dernier (il évoluait en G-League l’an dernier sous le maillot le Magic d’Osceola), a semble-t-il pris une nouvelle dimension ces derniers mois. C’était du moins le sentiment du technicien altoséquanais au sortir du match. « Ce soir il est exceptionnel, mais depuis le mois de janvier, y compris lors de la Leaders Cup, c’est une grosse plus-value pour l’équipe. » Avant d’ajouter, admiratif. « Un des facteurs X de notre progression, c’est la montée en puissance de Joël. »

Recruté en début de saison pour sa « polyvalence et sa capacité à jouer sur tous les postes (extérieurs) », l’ancien Wizard de Washington a montré ces qualités pour offrir des solutions précieuses aux problèmes rencontrés durant le match par la JSF (blessure de Benjamin Sene au premier quart-temps, exclusion de Juhann Begarin au deuxième). Une aubaine pour son entraîneur. « Ce soir vu nos problèmes, vous constaterez qu’il a joué sur les trois postes extérieurs. Ça c’est un gros plus […]. Il sait tout faire. Pour un extérieur c’est un très bon rebondeur. Il est également capable de faire de bonnes choses au niveau de la passe. Il l’a montré ce soir. »

« Après un match comme ce soir c’est dur de lui fixer des limites »

Passé par une « période d’adaptation à un championnat très intense et très dur » sur la première partie de saison, Joël Ayayi semble aujourd’hui promis à un bel avenir pour son coach. « Après un match comme ce soir c’est dur de lui fixer des limites […]. Il fait partie de ces rares joueurs capables de tout produire sur un terrain de basket. Il ne mettra pas toujours 26 points comme ce soir, mais il est capable de le faire. C’est intéressant. » Avant d’ajouter, satisfait, en référence aux progrès de son protégé. « C’est aussi l’objectif quand on prend des jeunes joueurs comme Joël. C’est de réussir à les développer. »

Après une telle performance, Joël Ayayi devrait être attendu au tournant sur cette fin de saison. A commencer par dimanche, sur la parquet de l’Adidas Arena, dans le choc face au Paris Basketball.