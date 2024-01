« C’est spécial » : Joel Embiid (70 points) rentre dans l’histoire face aux Spurs et Victor Wembanyama

Gregg Popovich, à l’humeur aussi imprévisible que le beau jeu de ses ouailles, avait semble-t-il prévu de bousculer Joel Embiid. « Nous allons lui botter le cul », s’amuse-t-il un peu plus d’une heure avant l’entre-deux au Wells Fargo Center. « J’ai dit à Wemby de le coller, de lui mettre des coups de fesses et de le faire plier aux rebonds. Mais ne dites pas à Wemby que j’ai dit ça. »

Sauf que les mots de l’ancien sélectionneur de Team USA ont très, très mal vieilli. Deux heures trente plus tard, Joel Embiid, à créditer également de 18 rebonds et 5 passes, venait d’inscrire 70 points (24/41 aux tirs) en 38 minutes, et d’infliger aux Spurs leur 35e défaite en 43 matchs (133-123). Cette marque XXL n’est ni plus ni moins que la meilleure de l’histoire des Philadelphie Sixers, dépassant Wilt Chamberlain et ses 67 pions en 1967 et devenant le 9e joueur de l’histoire de la NBA à atteindre ce cap des 70 points. « Ce qu’il est en train de faire est spécial », résume parfaitement Tyrese Maxey

Wemby bien en jambes

Peut-être que Joel Embiid était (sur)motivé à l’idée de découvrir et d’affronter Victor Wembanyama pour la première fois. Au moment de revenir sur le terrain pour continuer l’échauffement, le pivot camerounais s’est mis dos à dos à Wemby, l’a regardé de long en large, avant de se fendre d’un large sourire, presque désinvolte. Car oui, Victor Wembanyama – 2,24 m sous la toise – met une tête au MVP de la dernière saison NBA, pointé à 2,13 m. « Je pensais que j’étais grand, mais lui, c’est autre chose ! », s’exclame Joel Embiid.

POV: you're in the locker room after @JoelEmbiid drops 70 pic.twitter.com/EMVZtnHh9a — Philadelphia 76ers (@sixers) January 23, 2024

Dans ce choc des titans, Victor Wembanyama est également à créditer d’un gros match, quelque peu éclipsé par la soirée historique du futur intérieur des États-Unis. Dépassant la barre des 30 points en NBA pour la quatrième fois de sa carrière, le natif du Chesnay (Yvelines) – toujours sous le coup d’une restriction de minutes de jeu – a livré un match abouti avec 33 points à 10/19 aux tirs, 7 rebonds et 2 passes en 28 minutes face à l’un des favoris pour le titre, actuellement 3e à l’Est (29 victoires – 13 défaites).

« Inspirant » de jouer face à Joel Embiid

« C’était inspirant de jouer face à lui, surtout offensivement », lâche Victor Wembanyama après la rencontre. « Ce n’est pas tant son jeu physique qui pose problème mais lorsqu’il est décidé, il est très difficile de l’arrêter. » Sans doute déçu d’avoir perdu, Victor Wembanyama a toutefois reçu des louanges appuyés de la star de la soirée : « Quand j’aurai arrêté de défendre sur lui dans quelques années, il viendra aussi battre tous ces records et peut-être même les 100 points de Wilt (Chamberlain, le record all time). Il est super, il a un futur brillant devant lui. Il a tout : la taille, les qualités. Il posera beaucoup de problèmes quand son corps se sera adapté à la NBA. »

L’ancien protégé des Mets 92, qui a commencé la rencontre tambour battant avec deux primés de suite et un alley-oop sur la tête de Nicolas Batum, aurait aimé davantage se frotter à Joel Embiid. « Ce qui était vraiment difficile pour lui, c’est qu’il voulait tout le temps être sur le terrain quand Joel (Embiid) y était mais le problème des minutes lui en a empêché », relève Gregg Popovich.

Au contact jusqu’à la mi-temps (-4, 62-58), les Spurs se sont peu à peu fait déborder par la franchise de Pennsylvanie dans le 3e acte. Déjà auteur de 24 points après un quart-temps, Joel Embiid a continué d’intensifier ses efforts jusqu’à atteindre la barre symbolique des 70 points sur un lay-up à 1 minute et 41 secondes du terme. Sorti quelques possessions plus tard, le sextuple All Star a eu l’ovation qu’il méritait lorsque les 20 511 spectateurs de la salle ont scandé des « MVP, MVP » quand Nick Nurse l’a rappelé sur le banc.

De notre correspondant Théo Quintard aux États-Unis.