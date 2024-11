John Brown III bientôt prêt à un retour en EuroLeague

John Brown III devrait prochainement revenir dans le giron de l’EuroLeague. Bientôt remis de sa blessure à l’épaule, l’ancien joueur de l’AS Monaco pourrait être de retour au mois de décembre dans une équipe d’EuroLeague selon BasketNews.

Opéré de l’épaule cet été, John Brown III (2,03 m, 32 ans) n’avait pas été conservé par Monaco, en proie à des doutes quant à sa capacité à revenir au plus haut niveau. Initialement prévu pour janvier, le retour de l’un des meilleurs défenseurs de Betclic ÉLITE de ces deux dernières années pourrait donc avoir lieu un peu plus tôt que prévu. Toujours selon BasketNews, il envisagerait d’effectuer la fin de sa rééducation avec une équipe d’EuroLeague. La saison dernière avec la Roca Team, le natif de Jacksonville valait 6 points à 46% de réussite aux tirs, 3,7 rebonds et 1,1 interception en 26 minutes de jeu en moyenne en EuroLeague.