L’AS Monaco contrainte d’officialiser le départ de John Brown III

Au sein d’une équipe pour qui le terrain semblait parfois en pente, il était souvent celui qui défendait pour cinq. Il était aussi celui qui a érigé le travail de l’ombre en œuvre magistrale, capable de provoquer six passages à force dans un match d’EuroLeague, capable de se jeter sur un ballon comme si sa vie en dépendait à +25, capable de tenir deux adversaires dans son dos sur un simple box-out au rebond défensif… « John est le cœur de l’équipe », nous avait dit un jour Yakuba Ouattara. Mais ça, c’était avant…

Toujours à Monaco pour sa rééducation

Alors que l’AS Monaco aurait aimé conserver son guerrier John Brown III (2,03 m, 32 ans), le club de la Principauté a dû se ranger derrière l’avis médical et se résoudre à l’inéluctable : officialiser la fin de sa collaboration avec l’intérieur floridien, abîmé par une carrière de combats. Souvent blessé la saison dernière, absent lors des deux rencontres de quart de finale d’EuroLeague à Istanbul puis pendant toute la finale de Betclic ÉLITE, le meilleur défenseur du championnat a été opéré de l’épaule et sera absent jusqu’en janvier 2025.

🪖 Après deux saisons sous nos couleurs, c'est la fin du chapitre avec la Roca Team pour John Brown III 🔚 🙌 Un exemple de combativité et d'altruisme, merci du fond du cœur JB ! ❤️‍🔥 🚑 Blessé à l'épaule jusqu'en janvier 2025, il reste soutenu par le club et continuera à… pic.twitter.com/oMqeXglAX2 — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 10, 2024

Pour services rendus, l’ASM a toutefois décidé de lui tendre la main pour la rééducation en lui permettant de continuer à travailler avec le staff médical du club. « John Brown III est un véritable gentleman au grand cœur, qui se donne à fond lors de chaque minute passée sur le terrain », explique ainsi le président monégasque Aleksej Fedorychev. « Son dévouement pour la Roca Team a été évident lorsqu’il a surmonté des blessures, y compris son sacrifice remarquable lors du cinquième match des playoffs contre le Fener. JB fait partie intégrante de notre famille et nous lui exprimons notre plus profonde gratitude pour sa contribution. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous nous réjouissons de le voir revenir sur le terrain plus fort que jamais. »

Un hic, toutefois. Quelques minutes après l’officialisation de son départ par l’AS Monaco, John Brown III a fait part de sa surprise sur les réseaux sociaux. « Eh bien, c’était inattendu », écrit-il ainsi.