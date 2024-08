John Brown opéré de l’épaule et arrêté jusqu’en janvier

L’AS Monaco a clôturé son effectif 2024-2025 et John Brown III (2,03 m, 32 ans) n’y figure pas. Le club de la principauté n’a pas levé l’option lui permettant de prolonger l’ailier-fort étasunien une troisième saison.

Arrivé en 2022 après une première saison réussie en EuroLeague à Kazan, John Brown est devenu un membre essentiel de Monaco. Énorme défenseur, ce spécialiste des interceptions et passages en force provoqués a la faculté de défendre sur des profils divers et variés. Néanmoins, malgré un tir au poste haut plutôt efficace, ses limites en attaque (5,7 points à 49,9% aux tirs et 1,2 passe décisive en 23 minutes sur 71 matches toutes compétitions confondues) et sa taille (3,3 rebonds) ont également posé problème. Si bien qu’ayant été opéré de l’épaule fin juillet et étant arrêté jusqu’en janvier 2025, le Floridien a été libéré.

John Brown III avait été blessé en plein quart de finale de playoffs d’EuroLeague entre Monaco et le Fenerbahçe Istanbul. S’il était parvenu à retrouver la compétition derrière, même dans la série, il a du passer sur la table d’opération à l’intersaison.