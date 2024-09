John Roberson file en Égypte

Après une saison 2023/24 où il n’a disputé que 9 rencontres, John Roberson (1,80 m, 35 ans) n’a pas pu rebondir en Europe. Le meneur découvert par Jean-Denys Choulet en 2015 (alors qu’il avait un maigre CV entre Slovénie, Suisse et Suède) s’est engagé avec le club égyptien d’Al Ahly Le Caire, finaliste du championnat national.

Sérieusement blessé au genou au mois d’octobre avec Manisa, le champion de France 2017 (avec l’Élan Chalon) est revenu trois mois plus tard, lors d’un match de FIBA Europe Cup contre le BCM Gravelines-Dunkerque à Calais. Mais sa sortie au Calypso (2 points et 1 passe décisive en 10 minutes) fut à l’image des trois suivantes et l’ancien meneur de l’ASVEL et de la SIG Strasbourg a fini la saison en tribunes. Il tentera donc de se relancer à l’occasion de sa première expérience africaine, lui qui n’avait plus quitté l’Europe depuis un crochet par l’ABA aux South Carolina Warriors en 2011/12.