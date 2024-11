Jonathan Jeanne : « Je sais qu’au fond de moi, j’ai toujours été en bonne santé »

Tout juste revenu d’une première expérience avec l’équipe de France en tant que partenaire d’entraînement, Jonathan Jeanne (2,18 m, 27 ans) va reprendre le cours de sa saison en Pro B avec Poitiers. Il a vécu en l’espace de quelques jours une parenthèse enchantée qu’il était « à des années-lumière d’imaginer. » De quoi lui rappeler des souvenirs, lui qui a porté le maillot bleu plusieurs fois dans les équipes de jeunes. Une époque où il était un prospect en pleine ascension et à qui la NBA tendait les bras. Ce jusqu’à ce fameux diagnostic médical (syndrome de Marfan, une maladie génétique rare qui peut affecter le cœur) qui a mis un énorme coup d’arrêt de plusieurs années à sa carrière. Alors qu’il est aujourd’hui de nouveau sur la pente ascendante, il est revenu dans une interview avec l’Équipe sur les questions autour de sa santé :

« Je sais qu’au fond de moi, j’ai toujours été en bonne santé. J’ai fait un CREPS, l’INSEP puis Le Mans, des endroits où on est examinés tout le temps. Peu importe ce que la NBA a déclaré, je n’ai jamais eu de crainte, encore plus avec ma foi en Dieu qui fait ma force aujourd’hui. Quand je rentre sur un terrain, je me sens protégé quoi qu’il arrive… Il n’y a pas d’inquiétude puisque j’ai un suivi médical avec les meilleurs médecins de la Ligue (LNB) et que je rejoue depuis plusieurs années. J’ai un rendez-vous annuel, on fait des échographies de mon cœur, par rapport à ce que la NBA avait trouvé, et à chaque fois, les examens sont favorables. »

Si Jeanne a été invité par Freddy Fauthoux et son staff, c’est qu’il domine actuellement la Pro B. Au bout de 13 matchs, il est le deuxième meilleur rebondeur (9,0 de moyenne), quatrième meilleur contreur (1,5) et quatorzième meilleur marqueur (14,1) du championnat. Il a notamment réussi plusieurs gros double-double dans la raquette du Poitiers Basket 86, qui pointe en neuvième position au classement. « Je sens que l’atmosphère a changé, que l’inquiétude disparaît petit à petit. Avant, on associait mon nom à la maladie, aujourd’hui, on l’associe à autre chose » expliquait-il encore à l’Équipe.

Le terrain est aujourd’hui ce qui parle le mieux pour lui. Alors quelle suite pour celui qui n’a encore que 27 ans ? « Je me concentre encore sur Poitiers mais à court et moyen terme, je veux aller au plus haut niveau, peu importe où, mais continuer sur ma lancée et à grandir […] Je veux écrire mon histoire en France et je vois à quel point elle touche les gens. Des personnes m’ont dit : « Tu devrais écrire un livre. » J’y pense. »