Jonathan Rousselle prolonge son contrat avec Grenade

L’aventure continue entre Grenade et Jonathan Rousselle (1,92 m, 34 ans). Le club andalou l’a prolongé pour la saison 2024/25 informe son agence.

𝗝𝗢 𝗥𝗢𝗨𝗦𝗦𝗘𝗟𝗟𝗘 stays!

Jonathan Rousselle renews his contract with @FundacionCBG in @ACBCOM#TangramSports#FollowYourDreamsWithUs pic.twitter.com/zPhMbRY7DY

