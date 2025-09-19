Recherche
EuroLeague

Jordan Loyd à l’Anadolu Efes Istanbul, c’est fait

EuroLeague - Jordan Loyd quitte l'AS Monaco et s'est engagé ce vendredi après-midi avec l'Anadolu Efes Istanbul jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. L'arrière américano-polonais, qui avait passé mardi sa visite médicale d'avant-saison en Principauté, rejoint ainsi un autre cador de l'EuroLeague.
00h00
Jordan Loyd à l'Anadolu Efes Istanbul, c'est fait

Jordan Loyd, après un bel été avec la Pologne, a signé un nouveau contrat avec l’Anadolu Efes Istanbul

Crédit photo : Lilian Bordron

Courtisé par plusieurs grandes écuries après un EuroBasket convaincant avec la Pologne, Jordan Loyd (1,93 m, 32 ans) avait dans un premier temps été annoncé tout proche du Real Madrid. Mais le blocage lié à ses droits détenus par Valence en Liga Endesa avait rapidement ralenti les discussions. L’Anadolu Efes a alors accéléré et trouvé un terrain d’entente avec le joueur, resté sous contrat avec Monaco jusqu’en 2026.

Selon nos informations, les discussions se sont finalisées dans la journée de ce vendredi 19 septembre. Mardi matin, l’arrière participait encore au processus médical du club de la Roca Team, preuve que rien n’était encore acté.

Une colonie française à Istanbul

En Turquie, Jordan Loyd retrouvera une forte présence française : Isaïa Cordinier, Brice Dessert, Rodrigue Beaubois et Vincent Poirier composent déjà une base solide de l’effectif. Double vainqueur de l’EuroLeague (2021 et 2022), l’Anadolu Efes veut redevenir un candidat sérieux au Final Four. Avec son expérience acquise à l’ASVEL, Valence et surtout Monaco, Jordan Loyd apportera du scoring et du vécu européen.

Trois saisons contrastées à Monaco

Arrivé en 2022 en Principauté, Jordan Loyd aura connu des moments forts avec l’AS Monaco, mais aussi des passages difficiles. Une blessure au dos, puis une hiérarchie offensive parfois encombrée par la densité du backcourt monégasque, ont limité son rayonnement. Néanmoins, il a contribué au développement de la Roca Team dans la continuité de ses grandes ambitions européennes.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

cyril68
Joueur capable d'énormes coups de chaud, mais sa dernière saison a été très décevante. Bonne chance à lui, c'est un très bon mec.
