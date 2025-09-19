Jordan Loyd à l’Anadolu Efes Istanbul, c’est fait

Courtisé par plusieurs grandes écuries après un EuroBasket convaincant avec la Pologne, Jordan Loyd (1,93 m, 32 ans) avait dans un premier temps été annoncé tout proche du Real Madrid. Mais le blocage lié à ses droits détenus par Valence en Liga Endesa avait rapidement ralenti les discussions. L’Anadolu Efes a alors accéléré et trouvé un terrain d’entente avec le joueur, resté sous contrat avec Monaco jusqu’en 2026.

Selon nos informations, les discussions se sont finalisées dans la journée de ce vendredi 19 septembre. Mardi matin, l’arrière participait encore au processus médical du club de la Roca Team, preuve que rien n’était encore acté.

Une colonie française à Istanbul

En Turquie, Jordan Loyd retrouvera une forte présence française : Isaïa Cordinier, Brice Dessert, Rodrigue Beaubois et Vincent Poirier composent déjà une base solide de l’effectif. Double vainqueur de l’EuroLeague (2021 et 2022), l’Anadolu Efes veut redevenir un candidat sérieux au Final Four. Avec son expérience acquise à l’ASVEL, Valence et surtout Monaco, Jordan Loyd apportera du scoring et du vécu européen.

Trois saisons contrastées à Monaco

Arrivé en 2022 en Principauté, Jordan Loyd aura connu des moments forts avec l’AS Monaco, mais aussi des passages difficiles. Une blessure au dos, puis une hiérarchie offensive parfois encombrée par la densité du backcourt monégasque, ont limité son rayonnement. Néanmoins, il a contribué au développement de la Roca Team dans la continuité de ses grandes ambitions européennes.