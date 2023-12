Jordan Loyd (Monaco) encore forfait contre Barcelone

Jordan Loyd aura manqué toute la fin de l’année 2023 de l’AS Monaco. Ce vendredi 29 décembre, l’arrière de la Roca Team sera encore préservé face au FC Barcelone pour la 17e journée de l’EuroLeague. Le champion NBA 2019 est toujours gêné par son dos.

En revanche, l’AS Monaco pourra retrouver Yakuba Ouattara. Le petit ailier a manqué le match de Monaco ce mardi à Levallois. En l’absence de Loyd, Sasa Obradovic devrait continuer à s’appuyer sur Kemba Walker. Et peut-être Matthew Strazel, si saignant en Betclic ELITE sur les deux derniers matches.

« On va essayer d’être agressif pendant 40 minutes contre Barcelone, annonce Matthew Strazel. Contre ce type d’équipe, si on ne fait pas le match parfait, c’est compliqué. Il nous faut travailler les mises en place offensives, savoir ce qu’on fait sur leurs joueurs extérieurs qui sont talentueux. Il va falloir fixer des règles, qu’on les applique. On s’attend forcément à un match compliqué mais avec une grosse ambiance et un public qui poussera fort derrière nous. On espère une victoire. »