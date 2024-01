Jordan Theodore va quitter les Metropolitans 92 pour rejoindre Baskonia

Après Amar Gegic, parti durant la trêve à Gran Canaria, Jordan Theodore (1,82 m, 34 ans) va lui aussi quitter les Metropolitans 92 pour un club espagnol.

Jordan Theodore disposait d'une clause #Euroleague dans son contrat, qu'il vient d'activer. Les Metropolitans 92 ne bénéficieront donc pas d'une indemnité de transfert. Il reste sur quatre matches à 22 points ou plus en #BetclicELITE. https://t.co/beHvAvZ1gQ — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) January 23, 2024

Disposant d’une clause Euroleague dans son contrat, qu’il vient d’activer selon nos informations, le vétéran va donc rejoindre l’équipe de Baskonia. Visiblement déjà en route pour le Pays basque, il a tweeté ce mercredi soir depuis l’aéroport d’Orly.

This airport lounge don’t got nothing. Smh. — Jordan Theodore (@J__Theo25) January 23, 2024

Les Metropolitans 92 ne bénéficieront pas d’une indemnité de transfert. Plus tôt dans l’après, Chema de Lucas avait annoncé l’intérêt du club basque pour l’ancien joueur de la JL Bourg, suite à la blessure de Chris Chiozza. Doté d’un passeport macédonien, Jordan Theodore possède un avantageux statut de cotonou durant cette période compliqué sur le marché des transferts.

Déjà coaché par Dusko Ivanovic, l’actuel entraîneur de Baskonia, au Besiktas Istanbul en 2019-2020, Jordan Theodore reste sur quatre belles performances offensives avec les Metropolitans 92. Contre Monaco, Blois, Saint-Quentin et l’ASVEL, il n’est pas pas descendu sous la barre des 22 points. Plus tôt cette saison, il s’était plaint de la gestion humaine des Metropolitans 92 plus tôt cette saison sur X. Arrivé l’été dernier pour mener un effectif totalement renouvelé, l’ancienne star de Seton Hall (NCAA) a été blessé et opéré après un match seulement, avant de revenir le 7 novembre. Après 12 matches de Betclic ELITE, pour 10 défaites, il tourne à 13,3 points à 43,8% de réussite aux tirs (dont 28,3% à 3-points), 3 rebonds, 3,9 passes décisives et 2,8 balles perdues pour 11,4 d’évaluation en 27 minutes. À Baskonia, il vivrait sa deuxième expérience en EuroLeague après avoir joué à Milan en 2017-2018.

Un nouveau départ dans le club des Hauts-de-Seine donc, et alors que le pivot Alen Omic a déploré le faible nombre de joueurs opérationnels après la défaite contre l’ASVEL. « Avec 7 ou 8 joueurs, c’est très dur de jouer un basket sérieux », a déclaré l’ancien pivot de la JL Bourg.