Jordy Ndjomo Ndjomo choisit lui aussi de s’exporter aux États-Unis

Voilà un jeune joueur de plus qui choisit d’aller se former sur le circuit américain. Après avoir alterné entre les U18 et Espoirs du Mans ces deux dernières années, Jordy Ndjomo Ndjomo (2,03 m, 18 ans) a signé pour la prep school américaine de Good Vision Academy, à Houston dans le Texas.

En 2023, Ndjomo Ndjomo a aussi joué avec l’équipe de France U17 de 3×3. La saison dernière avec les Espoirs Elite du Mans, il tournait à 3,4 points à 41,1% aux tirs (dont 19,2% à 3-points), 1,5 rebonds et 0,8 passe décisive en 15 minutes de moyenne. Il a réussi à deux reprises à dépasser la barre des 10 points sur un match, avec un record à 14 unités. Son équipe a terminé en douzième position du championnat et ne s’est donc pas qualifiée pour le Trophée du Futur.

Avec son profil d’ailier puissant et athlétique, le natif de Seine-et-Marne a maintenant décidé de se tourner vers les États-Unis. Ces derniers mois, il a participé à de nombreux tournois et ligues de jeunes joueurs outre-atlantique, notamment avec le Paris Hustle au Nike EYBL, où il a brillé et s’est fait repérer par les recruteurs. Pour cette saison 2024/25, il vient donc d’annoncer sa signature à la prep school de Good Vision Academy, qui est censée le préparer pendant un an au basket universitaire. L’académie texane se revendique comme une « opportunité pour les joueurs internationaux qui veulent être challengés sur le court et en classe », afin de leur « donner de l’exposition auprès des universités. »