Josh Hawley quitte l’ADA Blois et signe en Israël

Après Robert Woodard, parti à Maroussi et remplacé par Rashard Kelly, l’ADA Blois va procéder à un nouvel ajustement dans son effectif. Le club blésois n’a encore rien officialisé mais le Bnei Herzliya, actuel 7e du championnat israélien, a annoncé ce matin l’arrivée de l’intérieur texan, ce qui signifie qu’il a bien été libéré par l’actuel 16e du championnat de France (6v-12d).

ברוך הבא להרצליה, ג׳וש הולי!

הפורוורד-סנטר שזכה באליפות גרמניה בעונה שעברה עם אולם מצטרף אלינו 💙 pic.twitter.com/IWSMns4JCr — Bnei Ofek Dist Herzliya | בני הרצליה (@BHerzliya) January 3, 2024

Pas réellement un poste 5, Josh Hawley aura connu une première partie de saison décevante en Betclic ÉLITE (9,1 points à 46%, 5,7 rebonds et 1,1 passe décisive), compte-tenu des attentes autour de son arrivée à l’ADA. Sacré champion d’Allemagne au printemps dernier avec Ulm, troisième meilleure évaluation en playoffs du Ratiopharm, l’ancien blésois a démarré très fort (13 points et 7,3 rebonds de moyenne), avant de progressivement s’éteindre et de cristalliser la frustration de ses dirigeants. « Il y avait un manque de croyance au projet collectif qui s’est peut-être illustré avec Robert Woodard, même si je n’aime pas les boucs émissaires, ou Josh Hawley sur les deux derniers matchs. Je n’ai pas le sentiment qu’il a toujours l’envie d’être là » , a avoué le GM Julien Monclar dans les colonnes de La Nouvelle République.

Hawley avait d’ailleurs été sanctionné de son manque d’investissement sur la toute dernière rencontre de la phase aller. Alors que Blois a brisé sa spirale de neuf défaites d’affilée contre les Metropolitans 92 le 23 décembre dernier, lui n’avait eu droit qu’à 4 petites minutes sur le parquet du Jeu de Paume. De loin son plus petit temps de jeu de la saison…