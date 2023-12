Blois signe Rashard Kelly

Betclic ELITE - L'ailier-fort Rashard Kelly vient de s'engager à Blois afin de remplacer son compatriote Robert Woodard. Il va tenter de relancer une équipe qui reste sur huit défaites de suite.

En recherche d’un second souffle, d’autant plus après la courte défaite face à Cholet (78-80), sa huitième de rang, Blois a engagé l’ailier-fort étasunien Rashard Kelly (2,01 m, 28 ans) selon nos informations. Vu à la JDA Dijon en 2021-2022 (12 points à 48%, 6,7 rebonds et 2 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues), il avait refusé une offre pour revenir dans son ancien club il y a quelques jours. À Blois, il remplacera Robert Woodard dont le départ a également été annoncé ce jour.

Après avoir passé la saison 2022-2023 entre la NBL, la principale ligue australienne, et la Lituanie, avec un passage chez les BC Wolves, Rashard Kelly s’était engagé pour le BC Prometey, club ukrainien qui est basé à Riga (Lettonie) durant la guerre sur son territoire, cette année. Mais son expérience aura été de courte durée, avec cinq apparitions assez insipides en EuroCup (5,6 points à 35% et 4 rebonds).