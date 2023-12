Le match de la peur tourne en faveur de Cholet

Betclic Elite - Alors que les deux équipes restaient sur sept défaites consécutives, Cholet s'est imposé à Blois dans les dernières secondes (80-78), bien emmené par le duo T.J. Campbell et Neal Sako.

Si Cholet ouvre le score après un tir à trois points de Tidjane Salaun, c’est Blois qui effectue la meilleure entame de match, notamment avec un bon Armel Traoré (14-7, 5e). Avec un tir à trois points inespéré de T.J. Campbell puis une domination intérieure, Cholet va passer un 8-0 et repasser (temporairement) devant (14-15, 8e). Gêné par la zone press tout terrain de Blois, Cholet peine en attaque et subit l’adresse extérieure des joueurs de Mickaël Hay : Thomas Hieu-Courtois et Timothé Vergiat, chacun à deux reprises pour mener 26-19 à la fin du premier quart-temps puis 35-22 (13e) après deux tirs de Milan Barbitch.

Après un temps mort de Laurent Vila, Cholet passe également en zone press tout terrain. Changement tactique payant, récompensé par l’adresse de T.J. Campbell et Craig Randall de l’autre côté du terrain qui permet à Cholet de passer un 18-3 et repasser devant (38-40, 18e). Après un nouveau très bon passage d’Armel Traoré (16 points, 12 rebonds au final), Blois bascule devant à la pause (45-42, 20e).

Craig Randall artille: 6/19 à trois points !

En troisième quart temps, les deux équipes se rendent coup pour coup et restent au contact au fil des minutes (62-60, 30e). Puis Blois réussi une bonne entame de 4e quart, en sécurisant le rebond (68-60, 32e). En sortie de temps mort, Nathan De Sousa réussit un gros 3 points au buzzer des 24, Craig Randall intercepte un ballon et part au dunk, puis Tidjane Salaun inscrit un magnifique 2+1 pour recoller au score (69-68, 34e). Après un nouveau panier intérieur de Brice Dessert, Craig Randall dégaine encore à 3 points (6/19, pour 9/26 au total, et 25 points, pour 10 d’évaluation…) et égalise à 71 partout (35e).

Le duo T.J. Campbell / Neal Sako sauve Cholet !

Money time. Thomas Hieu-Courtois inscrit un nouveau panier longue distance. Brice Dessert, intenable au rebond offenssif et bien servi enchaîne deux dunks tout en puissance (78-72 37e). T.J. Campbell (14 points, 6 passes décisives) redonne de l’espoir au choletais après un tir à trois points et deux passes décisives pour Neal Sako (78-79, 39e). Précieux au rebond, Tidjane Salaun assure un lancer sur deux à 8 secondes de la fin, avant un dernier tir raté Thomas Hieu-Courtois. Alors que les deux équipes restaient sur sept défaites consécutives, c’est Cholet qui s’impose in extremis 78-80 et se donne un peu d’air. Blois s’enfonce et va désormais compter sur l’étincelle apportée par Rashard Kelly pour se relancer.