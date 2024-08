Joy Adams compense la vraie-fausse arrivée de Jessica Jackson à Angers

Championne d’Israël en titre, Jessica Jackson (1,93 m, 29 ans) devait être la dernière recrue de l’UFAB49, et l’une de ses signatures phares. Mais l’intérieure ne posera finalement jamais ses valises à Angers. « C’était difficile de communiquer sereinement », a expliqué le président Brito de Sousa au Courrier de l’Ouest. « On a préféré changer nos plans avant qu’il ne soit trop tard. On a besoin de sentir que chacun est à 100% dans le projet. »

Par conséquent, le club angevin a réagi en embauchant une joueuse ciblée à plusieurs reprises dans le passé par Aurélie Bonnan : Joy Adams (1,80 m, 31 ans). Très expérimentée en Espagne, la Guyanienne a mis du temps à s’adapter à la LFB l’an dernier. Recrutée par La Roche Vendée, elle a d’abord crispé le RVBC par ses performances aléatoires, avant de monter en puissance au fur et à mesure des semaines, contribuant finalement largement au maintien du club vendéen (8,2 points à 37%, 8 rebonds et 2 passes décisives en phase régulière, puis 9,7 points à 41%, 11 rebonds, 2,3 passes décisives et 2,5 interceptions en playdowns).

« Elle va apporter sa dimension physique, ses qualités défensives au rebond », se réjouit Aurélie Bonnan. « Mais c’est aussi une joueuse athlétique capable de beaucoup d’impact offensivement. Elle peut évoluer sur différents postes (3 et 4, ndlr) et a une bonne vision de jeu. C’est un vrai couteau suisse. » Et si elle s’évite le même retard au démarrage qu’à La Roche-sur-Yon, Jessica Jackson sera vite oubliée…