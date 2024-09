Julien Cortey (La Rochelle) : « Il faut qu’on prenne rapidement la mesure de la division »

Après avoir perdu à Nancy, La Rochelle a rapidement été distancé pour son premier match de Betclic ELITE à domicile, ce vendredi 27 septembre contre Cholet Basket (64-76).

Les champions de Pro B en titre ont rapidement été distancés (0-9 en 4 minutes, puis 13-31 à la 15e) et ont du batailler pour tenter de se rapprocher.

« On a manqué d’adresse ce (vendredi) soir, a regretté l’entraîneur Julien Cortey au micro de Sud-Ouest. Il faut qu’on prenne rapidement la mesure de la division. Dès qu’on a fait des erreurs on les a payées cash, que ce soit offensivement ou défensivement. Il faut qu’on garde de l’intensité sur tout le match. Défensivement, on est dans nos standards, on est en place. C’est offensivement qu’on doit se régler. Il nous manque dans notre système notre poste 2 qui est essentiel en attaque. On lâche trop facilement la balle et on ne fait pas les efforts au bon moment, je pense. Pour autant, il y a des schémas offensifs qui se dessinent et il manque encore quelques réglages. »